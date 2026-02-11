В ХМАО в суд направили дела о поддельных аттестатах иностранцев при поступлении

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) завершено расследование трех уголовных дел, связанных с использованием поддельных аттестатов при поступлении в образовательное учреждение иностранцами. Прокуратура ХМАО утвердила обвинительные акты по уголовным делам в отношении местных жителей, они обвиняются по ч. 3 ст. 327 УК РФ — за использование заведомо поддельного официального документа.

По данным прокуратуры, с 2023 по 2024 год граждане иностранных государств приобрели и использовали поддельные аттестаты об основном общем образовании, выданные в других странах, для поступления детей. При этом несовершеннолетние не проходили экзамены и не получали официальные документы об образовании.

«На основании поддельных документов абитуриенты зачислены в среднее специальное образовательное учреждение Сургута за счет бюджетного финансирования»,— сообщили в прокуратуре Югры.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.