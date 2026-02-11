Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На границе Северной Осетии и Ставропольского края сбит БПЛА

Утром 11 февраля в районе административной границы Моздокского района Северной Осетии и Ставропольского края, недалеко от станицы Павлодольской, силами ПВО сбит БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил господин Меняйло, жертв и разрушений нет. Место падения оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Глава республики призвал всех не поддаваться панике и доверять только официальной информации.

Наталья Белоштейн

