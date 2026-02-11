Около 2000 нарушений выявила полиция во время рейда на дорогах Петербурга и области

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти искали водителей, работающих вне правового поля, а также устанавливали нарушения миграционного законодательства. Им удалось выявить около 2000 административных правонарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В пресс-службе регионального управления МВД РФ уточнили, что в большинстве случаев автомобилисты не соблюдали ПДД или осуществляли предпринимательскую деятельность без соответствующей лицензии и с нарушением миграционного законодательства. Около 400 водителей оказывали услуги пассажирских перевозок без разрешительных документов.

Чаще нарушения во время рейда фиксировали во Фрунзенском и Приморском районах. Специалисты изъяли свыше 300 автомобилей.

В ходе контрольных мероприятий полицейские насчитали 62 случая незаконной работы иностранных граждан в качестве водителей такси. Водителей привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ. За это их оштрафуют и выдворят за пределы РФ. По факту нарушений правил въезда на территорию России и пребывания оформили 82 документа.

Татьяна Титаева