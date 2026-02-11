За ночь над Черным морем уничтожили 7 БПЛА

В ночь с 10 на 11 февраля, с 23:00 до 7:00 мск, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее число БПЛА — 49 — было сбито над Волгоградской областью, 29 — над Ростовской областью. По семь аппаратов уничтожены над Саратовской областью и акваторией Черного моря, три — над Астраханской областью. По два беспилотника перехвачены над Брянской областью, Калмыкией и Татарстаном.

Еще по одному БПЛА сбито над Белгородской, Воронежской, Курской и Тульской областями, акваторией Азовского моря, Республикой Крым и Северной Осетией.

Вячеслав Рыжков