В Дербенте пресечена контрабанда сигарет на 15 млн рублей

На контрольно-пропускном пункте «Джемикентский» в Дербенте сотрудники ГУ МВД России по СКФО и республиканского УФСБ России пресекли попытку ввоза в Дагестан 99 тыс. пачек немаркированных сигарет на 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по СКФО

198 коробок с сигаретами были обнаружены в полуприцепе 44-летнего местного жителяПозже выяснилось, что крупная партия нелегального табака предназначалась 50-летнему жителю Дербента.

«Правоохранители задержали подозреваемого в обороте немаркированной табачной продукции, после чего обнаружили в принадлежащем ему гаражном помещении и изъяли еще 11,5 тыс. пачек сигарет без акцизов, которые он, предварительно, ранее приобрел и намеревался продать»,— отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст.171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наталья Белоштейн