В аэропортах Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты

Росавиация отменила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Краснодара и Сочи, введенные для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничения в Краснодаре начали действовать 10 февраля в 15:10 мск, в 17:39 авиагавань приостановила прием и отправку рейсов. В аэропорту Сочи в период действия ограничений экипажи семи рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. Рейсы FV-6602, DP-338 и FV-6562 были направлены во Владикавказ, SU-1126 и FV-6875 — в Грозный, DP-344 — в Нальчик, SU-1140 — в Махачкалу.

По данным Минобороны РФ, в тот же день с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов над регионами страны. В частности, 10 БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, 17 — над Ростовской областью, по 10 — над Белгородской областью, семь — над акваторией Азовского моря, три — над Крымом и один — над Воронежской областью.

Вячеслав Рыжков