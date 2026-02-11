Ночью 11 февраля над Ростовской областью уничтожены 29 беспилотников
С 23:00 10 февраля до 07:00 11 февраля над Ростовской областью дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Кроме этого, один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря.
Еще 17 БПЛА над Ростовской областью были сбиты с 20:00 до 23:00 11 февраля. В тот же период над акваторией Азовского моря уничтожены семь дронов.
Как сообщал «Ъ-Ростов», атаку БПЛА в ночь на 11 февраля подавили в 12 муниципалитетах Дона.