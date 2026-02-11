В Новосибирской области вынесли приговор создателям канала нелегальной миграции

Организаторов канала нелегальной миграции осудили в Новосибирской области. Наибольший срок — пять лет колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. руб. — получил бывший начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России «Ордынский» Сергей Пилипович. Еще семь обвиняемых отделались условными сроками и штрафами до 100 тыс. руб., сообщила пресс-служба Ордынского райсуда.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

По материалам регионального управления Следственного комитета, обвиняемые в 2022 году организовали незаконное пребывание в РФ иностранных граждан путем внесения в информационные базы МВД недостоверных сведений об их регистрации по месту пребывания.

Как ранее сообщалось, в преступную группу, насчитывавшую восемь участников, входили два бывших сотрудника полиции и работник образовательной организации, которая принимала экзамены у иностранцев по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.

Илья Николаев