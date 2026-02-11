Оборот общепита в Ростовской области увеличился на 11,5%

В 2025 году оборот общественного питания в Ростовской области составил 93 млрд руб., что на 11,5% больше год к году. По этому показателю регион сохранил восьмое место в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На начало 2026 года в области работают более 6,7 тыс. объектов общественного питания на 308 тыс. посетителей. За год количество предприятий общепита увеличилось на 52.

На этих предприятиях работают около 38 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за 11 месяцев 2025 года в Ростовской области закрылись 172 заведения общественного питания, что на 37% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда были ликвидированы 272 заведения.

Наталья Белоштейн