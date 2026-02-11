Более 600 преступлений совершили несовершеннолетние в Петербурге за 2025 год

В 2025 году в Петербурге зарегистрировано свыше 600 преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина в ходе пресс-конференции.

По словам госпожи Митяниной, неутешительная статистика связана с влиянием цифровой среды. Детская психика, по мнению омбудсмена, уязвима к негативному контенту: отсутствие критического мышления делает подростков легкой мишенью для мошенников и вербовщиков.

«Наша задача — не ограничить получение обществом и людьми информации, не введение цензуры, а ограничение детей от вбросов, ложной информации, откровенных фейков и комментариев, которые распространяются недобросовестными людьми»,— отметила Анна Митянина.

В городском Заксобрании создана рабочая группа по информационной безопасности, разрабатывающая меры защиты детей от фейков и опасного контента, сообщили на пресс-конференции. В школах Петербурга запущены соответствующие программы консультации подростков.

В 2024 году несовершеннолетние совершили 413 преступлений, 239 из которых отнесены к тяжким и особо тяжким. За год зафиксировано 33 детских самоубийства.

Ранее в парламенте Петербурга предложили внести поправки в Уголовный кодекс РФ, снизив возраст для привлечения к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления с 14 до 13 лет.

Матвей Маслов