Глава Сургута подписал соглашение о сотрудничестве с мэром Грозного Кадыровым

Мэр Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Максим Слепов подписал соглашение о сотрудничестве с главой Грозного (Чеченская Республика) Хас-Магомедом Кадыровым. По данным администрации Грозного, документ закрепляет намерения сторон развивать межмуниципальное взаимодействие в социально-экономической, культурной, спортивной и гуманитарной сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Максима Слепова Фото: Telegram-канал Максима Слепова Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал Максима Слепова Фото: Telegram-канал Максима Слепова

«У наших городов схожая история: Сургут и Грозный основаны как российские опорные крепости. Дальнейшую их судьбу определило становление как центров нефтедобычи. Историю своего второго рождения в качестве города Сургут, к слову, писал вместе с прибывшими из Чечни специалистами»,— написал у себя в Telegram-канале господин Слепов.

Мэр города Грозного акцентировал внимание на перспективах межмуниципального партнерства, отметив серьезный промышленный и социальный потенциал Сургута. «Уверен, что это соглашение станет прочным мостом для совместных проектов в экономике, культуре, молодежной политике, спорте и социальной сфере»,— отметил Хас-Магомед Кадыров.