Вечером над Кубанью сбили 10 БПЛА

В период с 20:00 до 23:00 мск 10 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 17 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, по 10 — над Белгородской областью и Краснодарским краем, семь — над акваторией Азовского моря, три — над территорией Республики Крым и один — над Воронежской областью.

В станице Пластуновской Динского района Краснодарского края обнаружены фрагменты беспилотников, упавшие в результате отражения атаки. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, передает оперштаб Кубани. Место падения оцеплено, на месте работают специальные и экстренные службы.

Вячеслав Рыжков