В Тарасовском районе обломки БПЛА повредили опору ЛЭП

В результате падения обломков БПЛА В Тарасовском районе повреждена опора линии электропередач (ЛЭП), без электричества остались три частных дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме этого, в Миллеровском районе повреждены фасад частного дома и сарай, а в Донецке в районе моста через реку Большая Каменка обнаружен обломок БПЛА, вызваны специалисты.

Как отметил глава региона, люди не пострадали, информация о последствиях уточняется. Эвакуация не потребовалась.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», вечером 10 февраля и ночью 11 февраля атака БПЛА отражена в 12 муниципалитетах региона.

Наталья Белоштейн