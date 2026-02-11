В Хакасии осудили дилеров украинского интернет-магазина наркотиков

Усть-Абаканский райсуд Хакасии вынес приговор трем жителям Красноярского края, работавшим на украинский интернет-магазин наркотиков. Обвиняемые получили от 6,5 до 10 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По материалам ведомства, обвиняемые через мессенджер Telegram в интересах украинского интернет-магазина попытались сбыть 500 г «синтетики». Схрон с запрещенными веществами правоохранители обнаружили на территории Усть-Абаканского района. Дилеров, среди которых была 36-летняя женщина, задержали.

Один из злоумышленников вину признал частично, остальные признали вину в полном объеме и оказывали содействие следствию.

Илья Николаев