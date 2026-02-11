«Сибирь» и Тэйлор Бек установили рекорды в победном матче КХЛ с «Сочи»

Хоккейная «Сибирь» одержала свою крупнейшую победу за все время выступлений в Континентальной хоккейной лиге. 10 февраля на «Сибирь-Арене» она разгромила «Сочи» со счетом 10:1.

При этом первый период хозяева проиграли. Но во втором они провели шесть шайб в ворота соперников, в третьем — еще четыре. По два гола на счету Вячеслава Лещенко, Тэйлора Бека и Энди Андреоффа. По одной шайбе на счету Архипа Неколенко, Андрея Чуркина, Ильи Федотова и Антона Косолапова.

34-летний канадский нападающий «Сибири» Тэйлор Бек стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим за игру семь очков. К двум голам он добавил пять результативных передач.

«Мы сейчас вспомнили, что в этом году побили все рекорды и антирекорды, это уникальный какой-то случай! Здорово, что забили много голов и Тэйлор набрал семь очков. Вспоминали, как играли в ноябре в Сочи, с ними боролись за последнюю строчку в чемпионате…»,— сказал после матча главный тренер новосибирского клуба Ярослав Люзенков (цитата по сайту ХК «Сибирь»).

Валерий Лавский