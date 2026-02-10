Из-за ограничений в аэропорту Сочи семь рейсов ушли на запасные аэродромы

В терминале аэропорта Сочи сохраняется спокойная и контролируемая обстановка, несмотря на введенные ранее временные ограничения. По информации аэропорта, температурный и санитарный режимы находятся в пределах установленных нормативов, обеспечен регулярный клининг, а также организован постоянный контроль качества уборки в зонах размещения пассажиров. Работа терминала выстроена таким образом, чтобы минимизировать дискомфорт для ожидающих вылета и прилета граждан.

Авиакомпании в штатном порядке оказывают поддержку пассажирам задержанных рейсов. Путешественникам предоставляются напитки и питание, а в случае длительных задержек предусмотрено размещение в гостиницах. Все мероприятия проводятся в соответствии с действующими правилами обслуживания пассажиров в условиях ограничений на полеты.

За время действия ограничений экипажи семи воздушных судов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. В частности, рейсы FV-6602, DP-338 и FV-6562 были направлены во Владикавказ, SU-1126 и FV-6875 — в Грозный, DP-344 — в Нальчик, а рейс SU-1140 — в Махачкалу. Эти решения принимались в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров.

В общей и чистой зонах терминала продолжают работать менеджеры по гостеприимному сервису, которые консультируют пассажиров и помогают оперативно решать возникающие вопросы. В аэропорту также напоминают, что, как и в обычном режиме, для пассажиров доступна бесплатная комната матери и ребенка, а возле всех санузлов оборудованы фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Администрация аэропорта поблагодарила пассажиров за понимание и отметила, что вся актуальная информация о рейсах доводится до путешественников в установленном порядке.

Мария Удовик