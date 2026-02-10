ХК «Сочи» крупно проиграл «Сибири»

Хоккейный клуб «Сочи» в Новосибирске уступил местной «Сибири» в матче 52-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Первый период прошел на встречных курсах. На 15-й минуте хозяев подвело удаление Вячеслава Лещенко. Численным преимуществом сумел воспользоваться нападающий «черноморцев» Егор Петухов, который впервые отличился за «Сочи».

Однако новосибирцы смогли перевернуть ход встречи во втором отрезке. Всего за двадцать минут шайба шесть раз побывала в воротах южан. Сначала Вячеслав Лещенко восстановил равенство, затем канадец Тэйлор Бек вывел свою команду вперед. Вскоре Архип Неколенко и Энди Андреофф увеличили преимущество «Сибири». Незадолго до перерыва за хозяев забил сначала Андрей Чуркин, а Вячеслав Лещенко оформил дубль.

К началу третьего периода Павла Хомченко на последнем рубеже сменил Алексей Щетилин. В оставшееся время Энди Андреофф, Илья Федотов, Антон Косолапов и Тэйлор Бек закрепили успех «Сибири». В итоге – поражение «Сочи» со счетом 1:10. Для голкипера южан Павла Хомченко эта игра стала 150-й в КХЛ.

После 52 матчей сочинцы имеют в активе 37 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 12 февраля сыграют в Нижнекамске против «Нефтехимика». Будущий соперник с 59 баллами занимает пятое место в Восточной Конференции.

Евгений Леонтьев