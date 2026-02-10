Валентина Терешкова вновь будет избираться в Госдуму от Ярославской области

Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт и уроженка Тутаевского района Ярославской области Валентина Терешкова будет выдвигаться кандидатом в депутаты IX созыва нижней палаты парламента РФ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Источники «Ъ-Ярославль», близкие к региональному отделению «Единой России», подтверждают эти планы.

Валентина Терешкова была избрана в 2021 году в текущий VIII созыв в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». Она возглавляла региональную группу № 31 (Костромская и Ярославская области). Сейчас госпожа Терешкова является одним из старейших депутатов: в марте ей исполнится 89 лет.

Валентина Терешкова с 2008 по 2011 годы была заместителем председателя Ярославской областной думы. С 2011 года — депутат Госдумы Федерального Собрания РФ.

Валентина Терешкова совершила космический полет 16 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6». За двое суток 22 часа 50 минут ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.