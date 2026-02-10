В Екатеринбурге установят одну из крупнейших в России православных скульптур

В Екатеринбурге рядом с академией спорта РМК летом установят скульптурную композицию «Собор Архистратига Михаила» высотой 16 метров, сообщили в пресс-службе РМК. Она станет одной из крупнейших в России.

В настоящий момент над композицией работают в Нижнем Новгороде. По словам скульптора, члена Союза художников России Алексея Щитова, создание монумента ведется без использования современных технологий и 3D-принтеров. «Делаем все своими руками. Начинаем с маленькой модели из глины, затем масштабируем ее до нужного размера — варим остов, формируем каркас из глины в нужном масштабе, прорабатываем каждую деталь и затем готовим к отливке в бронзе»,— рассказал скульптор.

В создании скульптурной композиции приняли участие звезда смешанных единоборств Иван Штырков и спортсмены клуба «Архангел Михаил». Они положили первый слой глины на так называемый «скелет скульптуры».

«Собор Архистратига Михаила» будет установлен на пересечении улиц Светлореченской и Архангела Михаила, рядом с остановкой транспорта «Контрольная».

Полина Бабинцева