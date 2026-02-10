Главные новости за 10 февраля. Кавказ

Южный окружной военный суд вынес приговор Жавохиру Уткирову, обвиняемому в подготовке террористического акта в Ставрополе. Иностранного гражданина приговорили к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу 1 млн руб.

Нюсрет Омаров назначен государственным секретарем Дагестана. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.

Госкомпании закупили товары и услуги у малого и среднего бизнеса Ставропольского края на 27 млрд руб., заключив более 3,8 тыс. договоров со средней стоимостью 6,9 млн руб. 8420738

Министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов объявил о рекордном финансировании национальных проектов: в 2026 году регион потратит более 26 млрд руб. на 12 программ с опорой на федеральную поддержку.

Ассоциация туроператоров России зафиксировала рост спроса на горнолыжные курорты Северного Кавказа на 10–15% в зимнем сезоне 2025–2026 года. Туристы активно бронируют Архыз в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии и Домбай, которые возглавили рейтинг популярности.

Госкорпорация «Кавказ.РФ» готовит цифровую платформу «Инвестиционный хаб» для Северо-Кавказского федерального округа. Платформа консолидирует данные о «прорывных» проектах СКФО и резидентах особых экономических зон, территорий опережающего развития и технопарков.