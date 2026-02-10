Воронежская компания хочет взыскать с «Токаревской птицефабрики» 101 млн рублей

В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск воронежского ООО «Савала» на 101,5 млн руб. к ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова). Суть возникших требований не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, сейчас в арбитражных судах рассматривается 66 дел, в которых «Токаревская птицефабрика» выступает ответчиком. Совокупные требования по ним составляют 1,1 млрд руб. Большинство дел связаны с нарушением обязательств структурой ГАП «Ресурс».

ООО «Савала» зарегистрировано в Терновском районе Воронежской области в 2004 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых. Владеет компанией Евгений Кончаков. В 2024 году выручка общества составила 86 млн руб., чистая прибыль — 36 млн руб. Директор — Альберт Черных. ОАО «Токаревская птицефабрика» зарегистрировали в 2013 году в Токаревском районе Тамбовской области. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал предприятия составляет 1,8 млрд руб., директором является Сергей Бугунов. В 2024 году выручка птицефабрики достигла 44 млрд руб., чистая прибыль — 2,7 млрд руб. Компания входит в состав группы агропредприятий «Ресурс», одного из крупнейших производителей мяса птицы в России.

В конце прошлого года в тамбовский арбитраж поступил иск ООО «Кофко интернэшнл ру» на 27,7 млн руб. к «Токаревской птицефабрике». Учредителем фирмы-истца выступает «Кофко интернешнл Сингапур пте. лтд» — структура крупного китайского холдинга «Кофко» (Cofco). Дело было передано на рассмотрение в воронежский арбитраж.

Егор Якимов