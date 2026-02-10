Главные новости за 10 февраля. Ростов-на-Дону и область

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Жавохиру Уткирову, обвиняемому в подготовке террористического акта в Ставрополе. Иностранного гражданина приговорили к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу 1 млн руб.

В Ростовской области в 2026 году планируется выделить более 5,4 млрд руб. на реализацию госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Начальника управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону Алексея Зайдлина отправили под домашний арест до 31 марта. Соответствующее постановление вынес Ленинский районный суд донской столицы.

С января по ноябрь 2025 года переработчики молока в Ростовской области произвели 33,7 тыс. т обработанного жидкого молока. Это на 20,8% больше, чем в 2024 году.

За неделю в травмпункты Ростова-на-Дону за помощью обратились 2,3 тысячи человек. Каждый пятый случай связан с гололедом.

Бывший депутат Государственной Думы от ЛДПР Юрий Напсо, лишенный мандата в 2025 году за отсутствие на работе около двух лет, обжаловал в Конституционном суде России (КС). Партия «Справедливая Россия» разбирается в обстоятельствах, при которых экс-депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо стал членом участковой избирательной комиссии в Советском районе Ростова-на-Дону.