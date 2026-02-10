Воронежская агрофирма требует с подмосковного производителя молока 107 млн

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск местного ООО «Агросорос трейд» к подмосковному ЗАО «Куликово», специализирующемуся на производстве сырого молока. Сумма требований составляет 107,5 млн руб. Их суть не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд оставил иск без движения из-за нарушений при его подаче. Агрофирма из Воронежа не приложила к заявлению документ, подтверждающий уплату госпошлины. Нарушения предложено устранить до 10 марта. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Агросорос Трейд» зарегистрировано в Воронеже в 2010 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеют компанией по 50% долей ее гендиректор Светлана Смирнова и Герман Еремеев. Госпожа Смирнова также является учредителем еще 11 воронежских компаний, большая часть которых связана с агросектором. В 2024 году выручка ООО «Агросорос трейд» составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 403 млн руб. ЗАО «Куликово» зарегистрировано в Дмитрове Московской области в 1998 году. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Учредители не раскрываются. Выручка общества в 2024 году составила 704 млн руб., чистая прибыль — 86 млн руб. Гендиректор — Василий Соколов.

В конце января «Агросорос трейд» подал иск на 60 млн руб. к одному из крупнейших производителей яблок в регионе, получившему банкротный иск от ПАО ВТБ в прошлом году, — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК).

Егор Якимов