Воронежская агрофирма требует с подмосковного производителя молока 107 млн
В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск местного ООО «Агросорос трейд» к подмосковному ЗАО «Куликово», специализирующемуся на производстве сырого молока. Сумма требований составляет 107,5 млн руб. Их суть не раскрывается. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Суд оставил иск без движения из-за нарушений при его подаче. Агрофирма из Воронежа не приложила к заявлению документ, подтверждающий уплату госпошлины. Нарушения предложено устранить до 10 марта. Ранее стороны не встречались в суде.
По данным Rusprofile, ООО «Агросорос Трейд» зарегистрировано в Воронеже в 2010 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеют компанией по 50% долей ее гендиректор Светлана Смирнова и Герман Еремеев. Госпожа Смирнова также является учредителем еще 11 воронежских компаний, большая часть которых связана с агросектором. В 2024 году выручка ООО «Агросорос трейд» составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 403 млн руб.
ЗАО «Куликово» зарегистрировано в Дмитрове Московской области в 1998 году. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Учредители не раскрываются. Выручка общества в 2024 году составила 704 млн руб., чистая прибыль — 86 млн руб. Гендиректор — Василий Соколов.
В конце января «Агросорос трейд» подал иск на 60 млн руб. к одному из крупнейших производителей яблок в регионе, получившему банкротный иск от ПАО ВТБ в прошлом году, — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК).