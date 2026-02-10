На Ставрополье из-за аварии без воды остались три района Кочубеевского округа

Из-за аварии на Заветненском групповом водопроводе в населенных пунктах Кочубеевского округа наблюдаются перебои в подаче воды. Об этом сообщает пресс-служба «Ставрополькрайводоканала».

Уточняется, что повреждения магистрального водовода имеют сложный и скрытый характер, что значительно осложняет восстановительные работы. Аварийные бригады приступили к устранению поломки, однако точные сроки восстановления подачи воды пока не определены.

Без воды остались жители Балахоновского, Заветненского и Вревского территориальных округов. Для обеспечения населения водой организована доставка автоцистернами.

Константин Соловьев