ХК «Автомобилист» проиграл «Металлургу» в Магнитогорске

Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел поражение в матче с «Металлургом». Игра прошла в Магнитогорске и закончилась со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1) в пользу хозяев.

«Металлург» сыграл этот матч без хоккеистов первого звена. В составе магнитогорской команды отличились Никита Коротков, Руслан Исхаков, Андрей Козлов и Михаил Федоров. За «Автомобилист» шайбу забросил Брукс Мэйсек.

По итогам матча екатеринбургская команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (64 очка). «Металлург» — на первом месте (86 очков).

Для «Металлурга» это пятая победа подряд. Магнитогорская команда в текущем сезоне в третий раз обыграла «шоферов».

Следующий матч «Автомобилист» сыграет 13 февраля с московским «Динамо» в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева