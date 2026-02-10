В КБР изъяли поддельный алкоголь стоимостью 1,7 млн рублей

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии правоохранители выявили производство фальсифицированного алкоголя, изъяв поддельный алкоголь общей стоимостью свыше 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как следует из сообщения, организатором подпольного бизнеса стал ранее не судимый 24-летний местный житель. Мужчина обустроил в подвале дома родственников цех по производству алкоголя, оснастив помещение специальным оборудованием для розлива и смешивания компонентов.

Во время операции правоохранители изъяли свыше 5 тыс. бутылок немаркированного коньяка и водки, имитировавших известные торговые марки. Кроме того, изъяли более 1,6 тыс. единиц пустой тары с этикетками водочной продукции. В припаркованной рядом с домом «Газели» находилось еще 324 пустые бутылки с наклейками коньячной продукции.

Экспертиза показала, что изъятая продукция не соответствует ГОСТу по органолептическим и физико-химическим показателям. Уголовные дела возбуждены по ст. 171.1 и 171.3 УК РФ (незаконное предпринимательство). Подозреваемому назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Константин Соловьев