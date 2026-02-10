Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главные новости за 10 февраля. Сочи

Маршруты скоростных поездов «Ласточка», курсирующих по территории Краснодарского края, по итогам 2025 года оказались самыми востребованными не только в регионе, но и в целом на Юге России. Высокий пассажиропоток зафиксирован сразу по нескольким направлениям, связывающим крупнейшие транспортные и курортные узлы юга страны.

Прокуратура Адлерского района Сочи в судебном порядке добилась восстановления прав семьи погибшего военнослужащего, участвовавшего в специальной военной операции. Проверка была проведена в рамках исполнения поручения прокуратуры Краснодарского края и касалась соблюдения законодательства при предоставлении мер социальной поддержки на федеральной территории «Сириус».

В Краснодарском крае ожидается постепенное изменение погодных условий: после периода морозов температура воздуха начнет повышаться с конца рабочей недели. Наиболее заметным потепление будет в Сочи, где синоптики прогнозируют установление комфортной для этого времени года погоды уже к выходным дням.

Бывший хоккеист клуба «Сочи» Артем Федоров скончался в возрасте 32 лет. Информация о причинах смерти не раскрывается.

Очередной снегопад, прошедший в горах под Сочи, привел к заметному увеличению высоты снежного покрова. За минувшие сутки на горных склонах выпало от 4 до 14 см свежего снега, в результате чего сугробы вновь приблизились к отметке в три метра.

В Центральном районном суде Сочи отказались удовлетворить заявления об отмене обеспечительных мер по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ, поданные детьми депутата Государственной думы Андрея Дорошенко — Миланой и Эльдаром Дорошенко. Соответствующее решение было оглашено 9 февраля.

