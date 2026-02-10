В Туапсинском округе объявлена угроза атаки беспилотников

На территории Туапсинского муниципального округа объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава округа Сергей Бойка. Соответствующее сообщение доведено до жителей и гостей муниципалитета в рамках системы оповещения гражданской безопасности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти призывают население сохранять спокойствие и строго следовать установленным рекомендациям при включении сигнала «Внимание всем». В случае нахождения в жилом помещении гражданам рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в комнатах без окон, включая коридоры, ванные, туалеты или кладовые, а также в помещениях, окна которых не выходят в сторону моря. Эти меры направлены на снижение возможных рисков и обеспечение личной безопасности.

Тем, кто в момент оповещения находится на улице, рекомендовано незамедлительно укрыться в цокольных этажах ближайших зданий либо воспользоваться подземными переходами и парковками. Подчеркивается, что использование автомобилей в качестве укрытия недопустимо. Также опасно находиться у стен многоквартирных домов, поскольку такие места не обеспечивают необходимый уровень защиты.

В официальном сообщении отдельно отмечается, что сигнал тревоги будет отменен сразу после стабилизации обстановки и устранения угрозы. До этого момента жителям и гостям округа рекомендуется оставаться в безопасных местах и ориентироваться исключительно на официальную информацию. Органы власти продолжают мониторинг ситуации и напоминают о необходимости соблюдения всех мер предосторожности до объявления об отмене сигнала.

Мария Удовик