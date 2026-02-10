Кизлярский коньячный завод в 2005 году нарастил производство на 5%

Кизлярский коньячный завод в 2025 году произвел 1,33 млн дал бутилированной продукции — на 4% больше, чем годом ранее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора предприятия Евгения Дружинина. Реализация выросла на 2% и достигла 1,29 млн дал.

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Завод активно развивает экспорт: в 2025 году он отгрузил 4,5 тыс. дал продукции. ККЗ сотрудничает с партнерами в Белоруссии, Абхазии, Казахстане и Южной Осетии. Руководство провело анализ рынка и подписало договор с китайской компанией для поставок.

Эта динамика продолжила тренд роста. В первом полугодии 2025 года завод выпустил 514,3 тыс. дал — на 1,8% больше, чем за аналогичный период 2024-го (505,3 тыс. дал). Реализация составила 460,5 тыс. дал, экспорт — 2,5 тыс. дал при плане в 11 тыс. дал на год. За девять месяцев 2025 года производство достигло 890 тыс. дал — рост на 4%. Продажи превысили 806,7 тыс. дал, из них более половины пришлось на коньяки выдержкой 3–5 лет. Руководство нацелилось на 1,3 млн дал реализации за год.

В 2024 году завод произвел 1,286 млн дал — на 25% больше, чем в 2023-м (1,032 млн дал). Продажи выросли на 21% до 1,272 млн дал. Выручка достигла 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 570 млн руб.

АО «Кизлярский коньячный завод» зарегистрировали в 1990 году в Кизляре (Дагестан). Основной профиль — дистиллированные напитки: коньяк, водка, бренди. Завод основан в 1885 году, в 2018-м преобразовали из ФГУП в АО с государственными акциями. Летом 2025 года предприятие перешло под федеральное управление.

Станислав Маслаков