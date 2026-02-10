В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА, звучат сирены

На территории Сочи и федеральной территории «Сириус» объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее экстренное оповещение доведено до жителей и гостей города с рекомендациями по соблюдению мер личной безопасности. Информация носит предупредительный характер и направлена на минимизацию возможных рисков. Об этом сообщили главы курорта и ФТ в своих Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданам, находящимся в жилых помещениях, рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят в сторону моря, либо в помещениях без окон — коридорах, ванных комнатах, санузлах или кладовых. Такие меры призваны снизить вероятность получения травм в случае внештатных ситуаций.

Тем, кто в момент оповещения находится на улице, советуют как можно быстрее укрыться в цокольных этажах ближайших зданий. В качестве безопасных мест также рекомендуется использовать подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки. Отдельно подчеркивается, что автомобили не предназначены для использования в качестве укрытия, а нахождение у стен многоквартирных домов может представлять дополнительную опасность.

Власти и оперативные службы также обращают внимание на недопустимость фото- и видеосъемки происходящего. Жителям и очевидцам настоятельно рекомендуется воздержаться от публикации в социальных сетях материалов, связанных с работой систем противовоздушной обороны, беспилотными аппаратами и их обломками, а также действиями специальных и оперативных служб и средствами защиты объектов.

Горожан призывают сохранять спокойствие и следить исключительно за официальными сообщениями. Отмена сигнала будет объявлена сразу после стабилизации обстановки и подтверждения безопасности на территории Сочи. В случае необходимости экстренной помощи следует обращаться по единому номеру оперативных служб 112.

Мария Удовик