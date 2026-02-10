В Кабардино-Балкарии завели дело из-за халатности при ремонте трассы Чегем–Булунгу

Следователи Следственного комитета по Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против должностных лиц регионального «Управдора». Они обвиняют их в халатности по ч. 1 ст. 293 УК РФ за срыв ремонта трассы Чегем-2 — Булунгу, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В июле 2025 года «Управдор» заключил госконтракт с подрядчиком на ремонт этой ключевой горной дороги. Срок завершения работ определили на 31 декабря 2025 года. Дорога связывает высокогорные аулы Чегемского ущелья с равнинной частью республики и ведет к туристическим объектам.

Сотрудники «Управдора» знали о плачевном состоянии трассы: разрушено покрытие, отсутствует асфальт, водоотвод не работает должным образом. Они не заставили подрядчика устранить дефекты и не проконтролировали процесс. В итоге участки дороги остались опасными для движения, что создало угрозу жизни и здоровью водителей и пешеходов. По состоянию на 10 февраля 2026 года расследование продолжается, новых арестов или имен фигурантов не объявили.

Эта история вписывается в серию скандалов вокруг ремонта дорог в КБР. В мае 2025 года СК уже возбуждал дело о хищении 7,9 млн руб. при ремонте другой трассы: подрядчик завысил объемы работ на контракте стоимостью 169 млн руб. В том же году всплыли случаи халатности чиновников Чегемского района с водоснабжением, но не с дорогами. Прокуроры и полиция ранее выявляли мошенничество на 4–8 млн руб. при аналогичных проектах. Жители региона неоднократно жаловались на ямы и обвалы в Чегемском ущелье, где трафик растет из-за туристов — ежегодно ущелье посещают сотни тысяч человек.

Дорога Чегем-2 — Булунгу протяженностью около 20 км проходит по сложному рельефу с обрывами и лавинными зонами. Ремонт стоил десятки миллионов рублей из бюджета КБР, но точная сумма контракта пока не разглашена. Халатность привела к реальной угрозе: аварии на таких трассах убивают и калечат людей ежегодно. Следователи проверяют, не было ли коррупции помимо халатности. Если вина подтвердится, чиновникам грозит до года лишения свободы по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

Станислав Маслаков