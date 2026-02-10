На Ставрополье планируют отреставрировать муралы в Солнечнодольске

В Ставропольском крае планируют начать реставрацию муралов в поселке Солнечнодольск Изобильненского округа. Соответствующее распоряжение дал губернатор Владимир Владимиров, сообщал сам глава региона в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова

Настенные росписи появились несколько лет назад во время фестиваля «Культурный код». Тогда 62 художника из 16 стран расписали фасады 41 дома, создав уличную галерею. Сегодня часть изображений из-за времени и погодных условий нуждается в восстановлении. Ответственные ведомства должны оформить документацию и проработать организационные вопросы с управляющими компаниями и жителями. Работы планируют начать грядущим летом.

Константин Соловьев