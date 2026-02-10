Исключение выходных из отпуска одобрили 73% ставропольцев

Опрос агрегатора по поиску работы SuperJob показал, что 73% экономически активных жителей Ставропольского края поддерживают законопроект, который исключает выходные дни из ежегодного оплачиваемого отпуска.

Всего 8% опрошенных выступили против инициативы, а 19% затруднились с ответом — их беспокоит расчет отпускных и возможность брать отпуск в январе или мае с праздниками. Мужчины активнее женщин выражали мнение, чаще всего голосовали молодежь и горожане старше 45 лет. Респонденты с высшим образованием поддержали идею чаще, чем обладатели среднего специального — первые дали около 80% положительных ответов, вторые — 60%. Работники с зарплатой свыше 150 тыс. руб. оказались самыми решительными сторонниками: их доля поддержки достигла 82%.

SuperJob провел исследование среди экономически активного населения края в начале февраля 2026 года, чтобы оценить общественное мнение перед рассмотрением законопроекта в Госдуме. Результаты полностью совпадают с общероссийским трендом: в аналогичных опросах по стране 72% россиян одобрили инициативу, 6–9% высказались против, 21–22% не определились. В Ульяновске поддержка составила 70%, где мужчины дали 76%, а женщины — 64%. Эти данные подтверждают высокий интерес к реформе расчета отдыха.

Предыстория законопроекта уходит в ноябрь 2025 года, когда депутаты Госдумы впервые предложили не включать субботы и воскресенья в 28 календарных дней отпуска по статье 120 Трудового кодекса РФ. Инициаторы, включая ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, внесли обновленный проект в конце января 2026 года. Слуцкий заявил ТАСС, что текущая система «крадет» у работников дни отдыха: двухнедельный отпуск сокращается из-за выходных, хотя люди имеют на них право и без того. По расчетам авторов, стандартные 28 дней вырастут до 36–40 календарных дней при сохранении прежней оплаты, привязанной к рабочим дням.

Эксперты по трудовому праву предупреждают о сложностях: кадровым службам придется менять учет, а праздники вроде новогодних добавят путаницы. Пока Госдума не назначила дату первого чтения, но опросы SuperJob подогрели интерес — россияне явно хотят больше реального отпуска без потерь на выходные.

Станислав Маслаков