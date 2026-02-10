В Первомайском районе Ростова-на-Дону временно отключили водоснабжение

В Первомайском районе Ростова-на-Дону произошла авария на водопроводе крупного диаметра. Об этом сообщает пресс-служба «Ростовводоканала».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение затронуло территории в границах проспекта Шолохова, переулков Тувинского, Дзержинского и Шахтинского. Без воды также остались жители домов между проспектом Шолохова, улицами Российской, Просвещения и Руставели.

Водоснабжение приостановлено на участке от улицы Алма-Атинской до проспекта Шолохова, включая улицы Вересаева и Стальского. Отключение коснулось и района между проспектом Шолохова и улицами Ильича, Металлургической, Червоноармейской, 1-й Плановой, Невельской и 3-й Кизитериновской.

Коммунальщики планируют завершить ремонт к 22:00. После окончания работ система начнет заполняться водой, и водоснабжение постепенно восстановится.

Константин Соловьев