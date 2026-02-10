Глава СКР поручил возбудить дело по факту высадки подростков из автобуса на морозе в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману возбудить уголовное дело об оказании транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также он поручил доложить о ходе и результатах его расследования, сообщает информационный центр СКР.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в интернете опубликована информация, что водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Оренбург — Сергиевка, высадил подростков на участке автодороги. На улице была низкая температура воздуха. Причиной высадки стала проблема при оплате проезда.

Ближайший населенный пункт расположен на значительном расстоянии. Добраться до него несовершеннолетним помог водитель, который проезжал мимо.

Руфия Кутляева