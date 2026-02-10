В Ставрополе прокуратура добилась перерасчета коммунальных платежей

В Ставрополе правоохранители добились перерасчета задолженности за холодную воду местному жителю в споре с МУП «Водоканал». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка ведомства выявила, что коммунальное предприятие не уведомило потребителя о планируемой проверке счетчиков холодной воды в его квартире. Кроме того, гражданину не объяснили последствия отказа в допуске представителя организации к приборам учета. Это привело к незаконному начислению платежа за холодную воду в размере 55 тыс. руб.

По итогам проверки прокуратура направила представление руководителю ресурсоснабжающей организации. По требованию надзорного органа жителю произвели перерасчет.

Константин Соловьев