Заболеваемость нижегородцев гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 17,6%

Около 20 тыс. случаев заболевания респираторными инфекциями зарегистрировано в Нижегородской области за неделю с 2 по 8 февраля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это на 3 тыс. случаев или 17,6% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обследовано за прошедшую неделю более 18,6 тыс. человек. У 82% из них установлен грипп преимущественно А(H3N2). Также выделяют парагрипп, риновирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы и микоплазму.

По состоянию на 10 февраля карантином полностью или частично охвачены 5,4% школ и детских садов региона против 4,8% неделей ранее. Полностью закрыты шесть учреждений (четыре школы и два детских сада) — на одно меньше, чем на предыдущей неделе.

В медицинских организациях области введен масочный режим и отменено посещение пациентов.

Галина Шамберина