Ростовская область получила 1,6 млрд кВт/ч «зеленой» энергии

Энергетическая система Ростовской области в 2025 году приняла более 1,6 млрд кВт/ч электроэнергии от возобновляемых источников. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Объем генерации от возобновляемых источников, полученный регионом, сопоставим с годовым потреблением 68 торгово-развлекательных центров.

Основную долю «зеленой» генерации составила ветроэнергетика — 72,3% (около 1,2 млрд кВт/ч). Гидроэнергетика обеспечила оставшиеся 27,7% (456 млн кВт/ч).

Уточняется, что в регионе работают пять ветряных электростанций и одна гидроэлектростанция, которые участвуют в формировании энергобаланса области.

Константин Соловьев

