В Ярославской области беременные студентки получат выплату в 100 тысяч рублей
В Ярославской области с 2026 года единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. могут получить все беременные студентки независимо от формы обучения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
«С этого года право на единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. имеют все беременные женщины, которые учатся в образовательных организациях области, независимо от формы обучения. Раньше это касалось только студенток-очниц»,— сообщил Михаил Евраев.
Он добавил, что также теперь многодетные семьи могут вернуть 50% затрат за обучение в вузе или колледже региона не за одного ребенка, как это было раньше, а за каждого. Кроме того, с этого года действует новая выплата для молодых родителей (до 35 лет включительно). Они могут претендовать на единовременную выплату в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей.
«Эти шаги – часть системной поддержки и долгосрочной социальной политики, которую мы выстраиваем с учетом целей нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Все заявления на эти меры поддержки можно подать через многофункциональный центр или клиентскую службу Единого центра социальной поддержки»,— написал Михаил Евраев.