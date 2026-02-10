В Ярославской области беременные студентки получат выплату в 100 тысяч рублей

В Ярославской области с 2026 года единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. могут получить все беременные студентки независимо от формы обучения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«С этого года право на единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. имеют все беременные женщины, которые учатся в образовательных организациях области, независимо от формы обучения. Раньше это касалось только студенток-очниц»,— сообщил Михаил Евраев.

Он добавил, что также теперь многодетные семьи могут вернуть 50% затрат за обучение в вузе или колледже региона не за одного ребенка, как это было раньше, а за каждого. Кроме того, с этого года действует новая выплата для молодых родителей (до 35 лет включительно). Они могут претендовать на единовременную выплату в размере 300 тыс. руб. при рождении третьего и последующих детей.

«Эти шаги – часть системной поддержки и долгосрочной социальной политики, которую мы выстраиваем с учетом целей нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Все заявления на эти меры поддержки можно подать через многофункциональный центр или клиентскую службу Единого центра социальной поддержки»,— написал Михаил Евраев.

Алла Чижова