На Дону зафиксировали незначительный рост заболеваемости ОРВИ

На шестой неделе 2026 года специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в Ростовской области незначительный заболеваемости ОРВИ. Эпидпороги при этом превышены не были, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На грипп (вирус типа А (H3N2)) пришлось 16,8% от общего количества выявленных респираторных вирусов. Остальные 81,4% приходится на вирусы негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Самыми распространенными оказались риновирусы — их доля достигает 23,3%.

Специалисты рекомендуют при наличии температуры, насморка или кашля оставаться дома и вызвать врача. Такие меры необходимы для предотвращения распространения инфекции.

Мария Хоперская