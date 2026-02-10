На Дону в двух поселениях назначили временно исполняющих обязанности глав

Временно исполняющих обязанности глав назначили в двух поселениях Ростовской области. Документы о назначении опубликовали на сайте областного правительства.

С 7 февраля к своим обязанностям приступил врио главы Рыбасовского сельского поселения Алексей Неберикутин. Кадровое изменение произошло из-за досрочного прекращения полномочий председателя Собрания депутатов – главы Рыбасовского сельского поселения Лилии Краснокутской.

С 6 февраля на должность заступил врио главы Кашарского сельского поселения стал Владимир Иванов. Здесь замена произошла из-за досрочного прекращения полномочий председателья Собрания депутатов – главы поселения Александра Шевцова.

Мария Хоперская