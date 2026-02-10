По требованию суда власти Батайска проведут торги по объектам водоснабжения
Власти Батайска в соответствии с решением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда проведут торги по объектам водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в УФАС России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В конце 2025 года ведомство выявило ограничение конкуренции при распоряжении объектами водоснабжения и водоотведения. В апреле 2010 года власти Батайска заключили договор аренды централизованных сетей водоснабжения и водоотведения без проведения торгов.
Ростовское УФАС России выдало Комитету по управлению имуществом Батайска соответствующее предписание, которое поддержал Арбитражный суд Ростовской области. Теперь орган местного самоуправления обязан провести конкурсные процедуры.