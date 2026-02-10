По требованию суда власти Батайска проведут торги по объектам водоснабжения

Власти Батайска в соответствии с решением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда проведут торги по объектам водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в УФАС России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце 2025 года ведомство выявило ограничение конкуренции при распоряжении объектами водоснабжения и водоотведения. В апреле 2010 года власти Батайска заключили договор аренды централизованных сетей водоснабжения и водоотведения без проведения торгов.

Ростовское УФАС России выдало Комитету по управлению имуществом Батайска соответствующее предписание, которое поддержал Арбитражный суд Ростовской области. Теперь орган местного самоуправления обязан провести конкурсные процедуры.

Мария Хоперская