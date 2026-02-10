На Ставрополье прокуратура отменила продажу 6,2 тысячи «квадратов» земли

В Кочубеевском округе Ставропольского края прокуратура вернула в муниципальную собственность незаконно переданный земельный участок площадью 6 225 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в августе 2024 года администрация округа продала участок физическому лицу. Торги при этом не проводились, а цели использования участка обозначены не были. Поскольку на участке находилось здание шиномонтажа, которое принадлежало мужчине, землю продали без надлежащих процедур. Землепользователь при этом не доказал необходимость использования всего участка. Площадь же здания, которое фактически не использовалось, составляет всего 20 кв.м. Кроме того, за год арендная плата за ликвидную землю превышала 500 тыс. руб., а в собственность участок продали всего за 2 млн руб.

В связи с этим прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным и применении последствий недействительности сделки в виде возврата земельного участка администрации округа, а денежных средств — покупателю. Суд исковые требования удовлетворил.

Мария Хоперская