Водитель Audi 80 сгорел в машине после массового ДТП на автодороге «Кола»

В шестом часу вечера на 104-м км автодороги «Кола» водитель Audi 80 в ходе обгона не справился с управлением, после чего врезался в Chery Tiggo и Audi Q7, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП старая немецкая иномарка воспламенилась, водитель скончался, сгорев в салоне машины. Личность погибшего устанавливается. О повреждениях водителей Tiggo и Q7 не сообщается.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что водителя автобуса зажало после столкновения с КАМАЗом под Кировском. Пострадавшего деблокировали и доставили в больницу.

Андрей Маркелов