Директору сетевого магазина грозит штраф за продажу алкоголя в Новороссийске

Руководитель одного из сетевых супермаркетов в Новороссийске организовал продажу алкогольных напитков рядом с образовательным учреждением. Об этом сообщили в городском управлении торговли.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным управления, сотрудники полиции составили административный протокол в отношении директора сетевого магазина. На алкогольную продукцию наложили арест.

«За несоблюдение норм закона предусмотрены серьезные штрафные санкции»,— подчеркнули в управлении торговли Новороссийска.

Кристина Мельникова

