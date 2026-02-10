Директору сетевого магазина грозит штраф за продажу алкоголя в Новороссийске

Руководитель одного из сетевых супермаркетов в Новороссийске организовал продажу алкогольных напитков рядом с образовательным учреждением. Об этом сообщили в городском управлении торговли.

По данным управления, сотрудники полиции составили административный протокол в отношении директора сетевого магазина. На алкогольную продукцию наложили арест.

«За несоблюдение норм закона предусмотрены серьезные штрафные санкции»,— подчеркнули в управлении торговли Новороссийска.

Кристина Мельникова