Экс-директор горгаза в Ставрополе нанес компании ущерб на два млн рублей

Бывший исполнительный директор «Ставропольгоргаза» стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч1. ст. 201 УК РФ). Об этом сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2024 года подозреваемый распорядился снести производственно-складские постройки газовиков в городе. Таким образом он причинил фирме ущерб в размере 2 млн руб.

Следствие по делу продолжается.

Мария Хоперская

