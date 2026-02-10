В Дагестане собираемость налога на имущество выросла до 90%

Управление ФНС России по Дагестану зафиксировало рекордный уровень добровольной уплаты имущественных налогов — свыше 90% по итогам 2025 года. Этот показатель вырос более чем на 20 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял около 70%. Пресс-служба УФНС отметила, что жители республики осознанно исполнили свой гражданский долг, а успех связали с эффективной информационной кампанией.

Заместитель руководителя УФНС Шахбан Хизроев объяснил рост повышением налоговой грамотности населения. Налогоплательщики стали чаще и более своевременно вносить платежи благодаря разъяснительной работе налоговой и местных властей. Совместные усилия охватили личные кабинеты налогоплательщиков, СМИ и общественные приемные, что увеличило число добросовестных плательщиков.

Поступления от налога на имущество физлиц с 2022 года выросли на 1,4 млрд руб. и достигли 4,4 млрд руб. к концу 2025-го — это на 43,9% больше, чем в 2024-м. За последний год прирост составил свыше 600 млн руб. Земельный налог тоже показал динамику: с 2022 года сборы увеличились на 450 млн руб., из них 370 млн руб. — только за 2025-й.

Юридические лица внесли 4,5 млрд руб., что превысило прошлогодний уровень на 23,9% или 868 млн руб.. Темп роста опередил среднероссийский на 23,5%, а поступления впервые за десять лет превысили начисления. В первые пять месяцев 2024-го сборы по имущественным налогам уже удвоились до 1,108 млрд руб., включая 672 млн руб. по транспортному налогу, 271 млн руб. — по имуществу и 165 млн руб. — по земельному.

В регионе усилили контроль за кадастровой оценкой, ввели дифференцированные ставки до 2% для дорогих объектов и упростили уплату через цифровые сервисы. Результат — бюджет республики получил дополнительные сотни миллионов рублей на развитие инфраструктуры и социальные нужды, а дефолтность платежей снизилась до минимума.

