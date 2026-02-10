Теберда попала в топ-3 малых городов по туристическому потенциалу

Теберда в Карачаево-Черкесии вошла в тройку малых городов России с наибольшим туристическим потенциалом. Об этом свидетельствуют данные о количестве бронирований жилья в городе, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Лидерами среди малых туристических направлений стали Сортавала в Карелии, а также Теберда и Горячий Ключ в Краснодарском крае. Эти города успешно привлекают тысячи и десятки тысяч гостей ежегодно.

В Теберде средняя стоимость аренды квартир составила 5,4 тыс. руб. в сутки, загородных домов — 8,8 тыс. руб., а номеров в гостиницах — 5,5 тыс. руб.

Существуют и недооцененные направления с меньшим количеством бронирований: Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии, Славянка в Приморском крае, Гремячинск в Пермском крае, Каргополь в Архангельской области, Семенов в Нижегородской области.

Популярность многих из них стремительно растет. В Усть-Джегуте число бронирований выросло на 244% за год, в Семенове — на 115%, в Козельске Калужской области — на 98%, в Каргополе — на 82%.

«Путешествия в малые города — тренд среди туристов за последние несколько лет. Мы видим возросший интерес россиян к своей истории и культуре, запрос на новые маршруты и расширение географии поездок»,— прокомментировал директор сервиса Артем Кромочкин.

Эксперт отметил, что такие направления выбирают для размеренного отдыха на природе и знакомства с особой атмосферой небольших населенных пунктов.

Самыми доступными для аренды квартир в 2025 году оказались Усть-Джегута (1,6 тыс. руб. в сутки), Семенов (2400 рублей), Осташков (2,6 тыс. руб.). Дешевле всего снять загородный дом можно в Каргополе (4,2 тыс. руб.), Усть-Джегуте (5,1 тыс. руб.) или Старой Руссе (5,9 тыс. руб.).

Тат Гаспарян