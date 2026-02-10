12% соискателей Удмуртии уйдут из компаний даже при повышении зарплаты

12% работников удмуртских компаний уволятся даже при предложенном работодателем увеличении зарплаты. Основной причиной 56% респондентов указали выгорание, еще 36% — разногласия с руководством, 30% — неподходящие условия работы. Такие данные приводит hh.ru на основе опроса в сервисе Talantix.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом 65% опрошенных заявили о готовности остаться на текущем месте работы, если работодатель предложит повышение заработной платы. Еще 21% респондентов останутся, если им предложат интересный проект, 15% — если повысят в должности, 12% — в случае перевода в другой отдел, а 3% — при изменении графика работы.

«По данным Talantix, с контроффером (встречное предложение от текущего работодателя сотруднику для удержания его в компании) хотя бы раз в жизни сталкивались 42% респондентов из Удмуртии. Из них 21% соглашались остаться в компании, еще 21% — все равно увольнялись, несмотря на улучшенные условия. <...> Для большинства кандидатов ключевым фактором все еще является уровень дохода. Однако почти каждый второй респондент обращает внимание и на нематериальные аспекты: карьерный рост и интересные проекты»,— прокомментировала директор по развитию Talantix Марина Хадина.

Чаще всего готовность на принятие контроффера встречается среди работников в сфере информационных технологий и рабочего персонала (отметили 61% опрошенных). Следом расположились специалисты в области закупок (59%), маркетинга, рекламы и PR (58%), а также работников производства и сервисного обслуживания (57%).

Напомним, согласно предыдущему исследованию сервиса, лишь 2% удмуртских компаний не ощутили кадрового дефицита в 2025 году. Острый дефицит кадров наблюдался у 17% организаций.

Владислав Галичанин