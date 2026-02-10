Московский подрядчик вернет Ярославлю почти 1 млн рублей

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск региональной прокуратуры, защищавшей интересы департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, и взыскал почти 1 млн руб. с московского подрядчика, сорвавшего установку игровых площадок в парке 1000-летия. Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В апреле 2025 года между МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» и ООО «Офисдипо» был заключен контракт на устройство детских игровых площадок в парке 1000-летия города. Цена контракта составила 14 млн руб.

Подрядчик должен был завершить работы до 31 июля 2025 года. Однако исполнитель так и не приступил к работам. Ввиду этого в июне заказчик решил отказаться от исполнения контракта и направил в антимонопольный орган сведения о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

В июле 2025 года заказчик был вынужден заключить новый контракт на работы, подрядчиком стало ООО «Резгор», цена контракта выросла на 930 тыс. руб. Именно эту сумму посчитали убытками, причиненными городскому бюджету в связи с повторной закупкой. Как указывается в тексте решения суда, добровольно ООО «Офисдипо» не погасило задолженность.

Суд решил взыскать с ООО «Офисдипо» в пользу бюджета города Ярославля 930 тыс. руб. ущерба.

Алла Чижова